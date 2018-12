Bolsas dos EUA recuperam da maior queda semanal desde Março

Reuters

As bolsas americanas iniciaram a sessão em alta, a aliviar das quedas na ordem dos 4,5% acumuladas na semana passada, o que corresponde à descida semanal mais acentuada desde Março. A contribuir para as quedas da semana passada estiveram os receios em torno do crescimento económico mundial, bem como em relação à guerra comercial entre EUA e China.

O Dow Jones sobe 0,13% para 24.420,74 pontos, o Nasdaq avança 0,38% para 6.995,52 pontos e o S&P500 aprecia 0,18% para 2.637,73 pontos.

Os índices bolsistas têm estado sob pressão devido a vários dados económicos, que também estão a pressionar as bolsas europeias.

Na sexta-feira foram conhecidos dados decepcionantes sobre a criação de emprego nos Estados Unidos, no fim-de-semana chegaram dados preocupantes sobre as exportações e importações chinesas, e já hoje foi conhecido que o PIB do Japão registou a maior contracção desde 2014 no terceiro trimestre deste ano.

A ajudar ao sentimento negativo está a guerra comercial entre EUA e China. Os investidores estão receosos que a trégua de 90 dias acordada pelos dois países, para que se negoceie tranquilamente, termine sem que os dois lados consigam chegar a acordo. Há quem receie mesmo que a detenção da CFO da Huawei, Meng Wanzhou, a pedido dos EUA possa ditar uma travagem nas negociações.

E os reveses do Brexit, com o cancelamento da votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

