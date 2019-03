Bolsas dos EUA sem rumo após dados da inflação

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão sem uma tendência definida, num dia em que foi divulgada a inflação de fevereiro, que aumentou pela primeira vez em quatro meses. A Boeing continua em destaque, com uma queda superior a 3%.

O Dow Jones cede 0,16% para 25.610,75 pontos, enquanto o Nasdaq sobe 0,11% para 7.566,13 pontos. Já o S&P500 está a apreciar 0,17% para 2.788,03 pontos.

Os investidores estão a refletir na negociação os dados da inflação de fevereiro. Os preços no consumidor aumentaram 0,2%, em linha com as estimativas. Esta foi a primeira subida da inflação em quatro meses, o que corrobora a perspetiva da Reserva Federal (Fed) dos EUA de manter uma postura "paciente" em relação à política monetária, admitindo mesmo a possibilidade de descer os juros no país, salienta a Reuters.

A condicionar a negociação está também o Brexit, no dia em que o Parlamento britânico vota o acordo revisto de saída do Reino Unido da União Europeia.

Entre as cotadas, destaque para a Boeing, que depois de afundar na última sessão, está a perder 3,6% para 385,67 dólares. A fabricante de aviões americana registou ontem a maior queda desde o 11 de setembro, depois do acidente com um 737 Max 8 na Etiópia, no domingo.

Este já não foi o primeiro acidente com o novo modelo da Boeing, o que aumenta as dúvidas levantadas sobre a segurança do 737 Max 8, o que coloca em risco as encomendas recebidas pela fabricante para um dos seus aparelhos mais populares. Houve já vários países que suspenderam os voos com este modelo até que se apurem as razões dos acidentes.