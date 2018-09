Bolsas dos EUA sobem à boleia da Apple e da Amazon

As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta esta quinta-feira, 27 de Setembro, animadas por empresas como a Apple e a Amazon, numa sessão em que os investidores estão a digerir a mensagem da Reserva Federal, no final da reunião de ontem.

O índice industrial Dow Jones sobe 0,16% para 26.426,37 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,37% para 8.020,40 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,18% para 2.911,30 pontos.

A Reserva Federal, tal como era esperado, aumentou os juros pela terceira vez este ano, e manteve praticamente inalteradas as suas estimativas para os próximos anos, apoiadas no sólido crescimento económico e na robustez do mercado de trabalho.

Confirmando o bom momento da economia norte-americana, o Departamento do Comércio anunciou, antes da abertura do mercado, que os Estados Unidos cresceram 4,2% no segundo trimestre, tal como havia sido avançado na primeira leitura.

Ainda que a Reserva Federal esteja a normalizar a política monetária, Jerome Powell, presidente do banco central dos Estados Unidos, desvalorizou a mudança, sublinhando que a política monetária ainda é "acomodatícia".

Em destaque na sessão desta quinta-feira estão os títulos da Apple, que sobem 1,69% para 224,14 dólares, depois de o JPMorgan ter iniciado a cobertura da empresa com uma recomendação de "overweight".

Também a Amazon valoriza 1,13% para 1.997,16 dólares, depois de ter anunciado que vai abrir uma loja em Nova Iorque onde serão vendidos brinquedos e produtos para a casa.

Os outros membros das chamadas FAANG – Facebook, Netflix e Alphabet - também estão em alta.

Antes da abertura do mercado, também foi revelado que os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram em 12 mil na semana passada para 214 mil, reflectindo as subidas registadas em estados que foram afectados pelo furacão Florence. As estimativas apontavam para um aumento de 9 mil.