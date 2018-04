Bolsas dos EUA sobem à boleia de resultados das cotadas

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão em alta, numa altura em que as cotadas que têm apresentado os resultados do primeiro trimestre têm superado as estimativas.

O Dow Jones sobe 0,19% para 24.510,63 pontos e o Nasdaq avança 0,30% para 7.167,535 pontos.

A negociação bolsista continua a estar marcada pela apresentação de resultados do primeiro trimestre. Entre as cotadas que compõem o S&P500, 87 já revelaram os números, com 79,3% a superar as estimativas dos analistas no que respeita aos resultados, segundo a Reuters. Esta semana, há 180 empresas que vão revelar os resultados, incluindo as tecnológicas Amazon, Alphabet, Facebook e Microsoft.





A travar a subida das bolsas estão cotadas mais expostas ao mercado do alumínio. Isto porque o Tesouro americano anunciou que poderá aliviar as sanções à Rusal, caso o empresário Oleg Deripaska deixe de controlar a produtora de alumínio. Este empresário foi um dos alvos das sanções dos EUA, no âmbito da alegada intervenção russa nas eleições presidenciais americanas.