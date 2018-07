Bolsas dos EUA sobem com alívio da pressão da guerra comercial

Os investidores começam a virar a sua atenção nos resultados do segundo trimestre, cuja época arranca esta semana, e a reduzir o foco sobre a guerra comercial, o que está a elevar as bolsas um pouco por todo o mundo.

Reuters

O Dow Jones sobe 0,58% para 24.597,68 pontos e o Nasdaq valoriza 0,66% para 7.738 pontos.

As bolsas americanas estão a subir, a reflectir a diminuição da pressão que tem imperado nos mercados e cuja origem é a guerra comercial entre os EUA, a China e a União Europeia. Os dados do mercado de trabalho dos EUA, conhecidos no final da semana passada, acabaram por ajudar neste movimento, porque aumentaram a expectativa em relação ao crescimento económico.

E isto num período marcado pelo início da época de apresentação de resultados do segundo trimestre do ano. Esta semana serão conhecidos os resultados do JPMorgan, do Wells Fargo e do Citigroup, cujos números serão divulgados na sexta-feira, 13 de Julho.

Os analistas consultados pela Reuters estimam que as empresas do S&P500 reportem um aumento médio de 21% nas receitas. A agência de informação realça que os investidores poderão, apesar disso, estarem atentos a indicações que sejam deixadas pelas empresas sobre o potencial impacto das tarifas comerciais.

O alívio da tensão comercial está a elevar cotadas do sector tecnológico, como a AMD, que avança quase 2% para 16,70 dólares. Cotadas chinesas nos EUA como a Alibaba, a JD.com e a Baidu também estão a somar. A Baidu está a subir mais de 3%, enquanto as outras duas cotadas avançam mais de 1%.

Em alta está também a Tesla, depois de ter sido noticiado que a empresa liderada por Elon Musk anunciou um aumento de 20 mil dólares nos carros vendidos na China, precisamente por causa da guerra comercial. As acções da Tesla estão a subir mais de 2%.