Bolsas dos EUA sobem com nova ronda de estímulos a bater à porta

Wall Street abriu a primeira sessão da semana a negociar em território positivo, com os investidores a anteverem um novo corte nas taxas de juro por parte do presidente da Fed, Jerome Powell, na próxima semana.

Com a reunião do Banco Central Europeu e, na semana seguinte, da Reserva Federal dos EUA a aproximarem-se, os mercados norte-americanos aguardam que Jerome Powell avance também com novas medidas de estímulo para a economia, à imagem daquilo que se espera por parte de Mario Draghi, presidente do BCE.





Os dados económicos dececionantes divulgados nas últimas semanas agudizaram os receios de uma recessão nas maiores economias do mundo, precipitada pela prolongada guerra comercial entre os EUA e a China. Para fazer face a este abrandamento económico, grande parte dos maiores bancos centrais está pronta a agir.

Hoje, o Dow Jones segue a somar 0,5% para 26.809,75 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,31% para 2.978,78 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,34% para 8.130,87 pontos.





Na última sexta-feira, Powell disse que o banco central norte-americano ia atuar de forma apropriada para manter o crescimento na maior economia do mundo. De acordo com a CME FedWatch, para os traders há 91,2% de hipóteses de um novo corte na taxa de juro diretora na reunião de setembro da Fed.