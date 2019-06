Bolsas dos EUA sobem e aproximam-se de máximos com Fed, BCE e Trump a animar

As bolsas dos EUA fecharam com ganhos de 1%, a beneficiar do aparente alívio da guerra comercial e da expectativa em torno da reunião da Reserva Federal (Fed), que termina amanhã.

As novidades sobre as conversações EUA/China, na esfera comercial, e a abertura do Banco Central Europeu (BCE) para implementar mais medidas de estímulos e cortar juros na Zona Euro animaram a negociação bolsista desta terça-feira. Um dia antes de terminar a reunião da Reserva Federal (Fed), com os investidores a esperarem que sejam deixados sinais sobre o futuro da política monetária dos EUA.