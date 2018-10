Os ânimos acalmaram-se entre os investidores e as bolsas dos EUA acabaram por registar quedas muito menores do que na abertura. O Nasdaq chegou mesmo a subir, ainda que não tenha conseguido resistir no final do dia.

As bolsas dos EUA iniciaram o dia com quedas avultadas, tal como se assistiu na Ásia e na Europa. Mas o fim da sessão não foi tão negra. Ainda assim, o S&P500 recuou pelo 12.º dia em 14 sessões.O Dow Jones cedeu 0,5% para 25.191,43 pontos, o Nasdaq caiu 0,42% para 7.437,54 pontos e o S&P500 recuou 0,55% para 2.740,69 pontos.As bolsas mundiais têm sido pressionadas por vários factores. O Brexit, o "chumbo" do Orçamento de Itália, a morte do jornalista saudita - que criou tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente -, e a guerra comercial. A instabilidade e incerteza têm ditado perdas avultadas. Mas não será apenas este contexto que está a marcar a negociação. O Bank of America emitiu uma nota de análise onde considera que, independentemente da conjuntura, os indicadores disponíveis aponta para que os próximos tempos sejam marcados por uma grande volatilidade nas praças americanas.E a sessão desta terça-feira foi um espelho disso mesmo. Depois de um arranque de sessão com quedas pronunciadas , o índice tecnológico chegou a subir ligeiramente, apesar de ter fechado o dia em queda.A marcar este período tem estado também a apresentação de resultados das cotadas. A Caterpillar afundou mais de 7%, depois de ter mantido as suas previsões de resultados para o acumulado do ano - nos últimos dois trimestres a empresa reviu sempre em alta as suas estimativas. Já as acções da 3M deslizaram mais de 4%, depois de a empresa ter revisto em baixa as suas previsões de resultados para 2018.Mas nem tudo foram maus números. A McDonald's disparou mais de 6%, precisamente depois de ter reportado números que se revelaram sólidos e animaram os investidores.Os investidores aguardam agora por conhecer os resultados das tecnológicas, como a Amazon, a Alphabet, a Microsoft e a Intel, cujos números serão divulgados ainda esta semana.