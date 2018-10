Bolsas dos EUA tremem com possibilidade de mais subidas dos juros

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar com descidas em torno de 0,5%, devido aos receios de que a Fed acelere a subida dos juros no país.

Reuters

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quinta-feira, 18 de Outubro, penalizados pela perspectiva de uma aceleração da subida dos juros nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones desce 0,48% para 25.584,09 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq desliza 0,72% para 7.588,65 pontos. Já o S&P500 cai 0,55%para 2.793,29 pontos.

Os receios foram despertados pelas actas da última reunião da Reserva Federal, divulgados na quarta-feira, que mostram que os responsáveis da autoridade monetária concordaram, na sua maioria, com a necessidade de acelerar a normalização dos juros, apesar das fortes críticas do presidente norte-americano, Donald Trump.



De acordo com as actas da última reunião do banco central, que decorreu a 26 de Setembro, os responsáveis da Fed foram unânimes na decisão de colocar a taxa de juro de referência entre 2 e 2,25%, e vários membros defenderam mesmo que a Fed deveria abandonar a actual política monetária acomodatícia, o que implica colocar a taxa de juro acima dos 3% (nível considerado neutral para a economia), ou seja num patamar considerado restritivo.

Estas indicações estão a motivar uma subida dos juros da dívida dos Estados Unidos que, no prazo a dez anos, estão a subir 5,8 pontos base para 3,2108%, um nível próximo dos máximos atingidos na semana passada, que acompanharam um sell-off nos mercados accionistas.

A par da subida dos custos de financiamento dos Estados Unidos, os investidores olham para outros factores de pressão, como o impacto das tarifas nos lucros das empresas, que continuam a apresentar os seus resultados do terceiro trimestre.

As estimativas apontam para uma subida de 21,9% dos lucros das empresas do S&P500. Das 51 empresas que já apresentaram as suas contas, 84,3% excedeu as projecções dos analistas.



(Notícia actualizada às 14:53)