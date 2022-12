Bolsas dos países emergentes podem ser mais atrativas em 2023

As perspetivas para 2023 da Schroders continuam sombrias em relação aos mercados acionistas nos países desenvolvidos. Os mercados emergentes, no entanto, poderão ser uma alternativa para os investidores, com a China a beneficiar do alívio das restrições da covid.

