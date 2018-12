Bolsas europeias afundam para mínimos de dois anos

As bolsas europeias acentuaram as quedas registadas no arranque da sessão e já recuam mais de 2%, negociando em mínimos de Dezembro de 2016. Os receios em torno da guerra comercial entre EUA e China, após a detenção da CFO da Huawei e a forte queda do petróleo são as principais causas deste novo “sell-off”.