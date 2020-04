Europa termina em queda com pacote da UE a não convencer. Petróleo volta a subir

17:13

Europa termina dia em queda com pacote da UE a não convencer

Os principais mercados europeus terminaram o dia de hoje em queda, com o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, a desvalorizar 1,10% para os 329,59 pontos.



Ontem, os líderes europeus aprovaram o pacote de 540 mil milhões de euros para apoiar a região a combater os efeitos da atual pandemia, mas o avanço não convenceu os mercados, uma vez que não não conseguiram avançar com um projeto a longo-prazo. O plano contempla as redes de proteção ao emprego (SURE), empresas, sobretudo PME (através do BEI), e Estados (com recurso à linha de crédito cautelar do MEE).



Para além desta lacuna, hoje a queda da confiança dos empresários na Alemanha para um mínimo recorde veio tirar força aos índices europeus, ao mesmo tempo que o número de casos neste país deu o maior salto em quase uma semana. Na Europa, como um todo, os dados sobre a atividade económica em março caíram também para mínimos recorde.