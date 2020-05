Bolsas caem com mais tensões EUA-China. Petróleo sobe pelo sexto dia

07:26

Bolsas hesitantes com tensões EUA-China a refrear ânimos

As ações nas bolsas asiáticas negociaram em volumes baixos e com movimentações dispersas e em ambas as direções, enquanto os futuros dos Estados Unidos e a da Europa se decidem, para já, pelo vermelho.





As bolsas seguem com pouca convicção numa altura em que as tensões entre os Washington e Pequim pesam, depois de o Senado ter aprovado uma peça de legislação que pode vir a banir algumas empresas chinesas de cotarem nos Estados Unidos. Paralelamente, o presidente norte-americano, Donald Trump, aproveitou ainda para criticar a China através da sua conta Twitter.





Na China, o Hang Seng e o compósito de Xangai terminaram a sessão quase inalterados, tal como o australiano S&P/ASX 200. No Japão, o Topix recuo ligeiramente, 0,2%.Já os futuros norte-americanos apontam para quebras na ordem dos 0,4% para o S&P500 e, na Europa, o Euro Stoxx 50 marca menos 1%.





"Os mercados podem estar a incorporar nos preços muita complacência perante o acordo de ‘fase um’ dos Estados-Unidos China, que pode estar em risco", defende um analista da AxiCorp, em declarações à Bloomberg. De acordo com o mesmo analista, os danos económicos da pandemia fazem com que as exigências dos Estados Unidos ao gigante asiático sejam muito mais difíceis de cumprir do que o eram anteriormente.





Estas notícias acrescentam elementos negativos ao "conflito interno" dos investidores, que se debatem com notícias ora animadoras, ora desanimadoras, no que toca a vacinas para o novo coronavírus, ao mesmo tempo que vigiam atentamente os movimentos de desconfinamento e as respetivas consequências. As minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana vieram reforçar a visão de que a pandemia é uma ameaça muito severa à economia.