Tensão entre EUA e China trava bolsas e petróleo

09:04

Tensão EUA-China trava petróleo no fecho do melhor mês de sempre

Depois de quatro meses sucessivos com saldo negativo, o petróleo prepara-se para fechar o mês com a subida mais acentuada de sempre nas cotações. Contudo, o último dia do mês para os mercados, esta sexta-feira, é um dia de perdas para a matéria-prima, pressionada pela tensão sino-americana.





Em Nova Iorque, o barril de West Texas Intermediate (WTI) cede 2,20% para os 32,97 dólares, apesar de no mês de maio registar a subida recorde de 75,85%. Já o londrino Brent recua 1,56% para os 34,73 dólares na sessão e 37,51% no acumulado do mês.



O mercado de petróleo começou a recuperar depois de o cartel dos maiores exportadores e os respetivos aliados terem concordado em cortar a produção, mas a Rússia, um dos elementos chave do acordo, já veio sinalizar que gostaria de o abandonar. Os olhos estão postos na reunião dos exportadores, que vai acontecer já no início de junho.





"Há volatilidade no mercado com a escalada do conflito entre os Estados Unidos e a China", observa um analista da Samsung Futures em declarações à Bloomberg. "Também há questões sobre se a OPEP+ (o cartel de exportadores e dos aliados) vai continuar a cortar a produção no ritmo atual durante os próximos meses", ressalva.