Bolsas europeias afundam com receios sobre quebra da economia e petróleo dispara com redução da oferta

14:40

Wall Street cai com medo de recessão prolongada. Dados do emprego pessimistas

Os três maiores índices de Wall Street abriram a sessão desta quinta-feira em queda, com a possibilidade de uma recessão económica prolongada, como Jerome Powell, presidente da Reserva Federal sublinhou ontem, a ecoar entre os investidores.



Por esta altura, o Dow Jones perde 1,11% para os 22.990,49 pontos e o S&P 500 desvaloriza 0,77% para os 2.797,80 pontos. O tecnológico Nasdaq cai 0,51% para os 8.818,03 pontos.



Os três maiores índices do país estão a caminho da sua pior semana desde meados de março, com as esperanças numa recuperação económica a serem ofuscadas pelos comentários de ontem de Powell e pelo discurso do epidemeologista Anthony Fauci, no início da semana, que alertou para o perigo de reabrir cedo demais a economia.



Para além do discurso de Powell, o foco dos investidores está também nos dados do emprego divulgados hoje pelo departamento do Trabalho dos Estados Unidos, que mostram um aumento de 2,98 milhões de norte-americanos a pedir subsídio de desemprego na semana passada, alargando o ciclo para seis semanas consecutivas a subir. Desde o início do confinamento, os Estados Unidos registaram 36 milhões de pedidos.



Depois dos dados do emprego, as atenções viram-se para os dados sobre as vendas a retalho em abril, que serão divulgados amanhã, sexta-feira.



Os pagamentos com cartão de crédito ou débito entre os clientes do JP Morgan caíram cerca de 40% durante o mês de março e início de abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior.