Europa contrai pela segunda sessão com banca a derrapar

07:27

Bolsas sem rumo enquanto pesam o rally

As bolsas tomaram e tomam direções diferentes desde os Estados Unidos à Ásia, numa altura em que os investidores fazem um balanço das recentes subidas a pique e se questionam sobre a sustentação das mesmas, tendo em conta os fracos indicadores económicos.





Os futuros do norte-americano S&P500 desceram depois de este índice ter tocado um máximo de 15 semanas – já subiu 45% desde os mínimos de março e está já em terreno positivo desde o início do ano. Os contratos de futuros na Europa estão a apontar para subidas.





Na Ásia, as ações australianas dispararam depois de um feriado e Hong Kong avançou no mesmo sentido. Já no Japão os títulos caíram, acompanhados pelos coreanos, após notícias de que a Coreia do Norte vai cessar todo o contacto com a Coreia do Sul.





As ações globais encontram-se agora de novo em níveis de fevereiro, quando o coronavírus começou a espalhar-se rapidamente fora da China. Ainda assim, o Banco Mundial já veio avisar que a economia mundial vai contrair um máximo desde a Segunda Guerra Mundial este ano.





"Há muitos fatores desconhecidos com os quais estamos a lidar apesar do facto de que a normalização das atividades económicas estarem a decorrer; há muitos fatores desconhecidos que temos de descontar", defende a Value Partners, citada pela Bloomberg.





Numa nota mais positiva, a Reserva Federal deu um novo impulso à economia ao expandir o programa de empréstimos, de forma a abranger mais empresas e a aliviar o fardo dos bancos. Isto, antes da reunião que se realiza na quarta-feira.