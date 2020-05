Juros da dívida caem, petróleo recua e euro valoriza

28 de maio de 2020 às 17:09

Europa em máximos de março com reabertura da economia a animar

As principais praças europeias terminaram novamente em alta, com o Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da região - a subir 1,65% para os 355,47 pontos, o que representa um máximo desde 10 de março.



A animar o sentimento dos investidores continuam os planos de reabertura das economias, um pouco por todo o mundo, que voltam a trazer a procura pelo consumo para níveis superiores.



O cenário geral foi impulsionado também pelos declarações do presidente da Reserva Federal do banco de St. Louis, que afirmou que a economia americana já terá tocado no fundo, pelo que agora, resta recuperar. Hoje, Wall Street segue a negociar também em alta.

Este otimismo ofusca, o agudizar de tensões entre os Estados Unidos e China, após Washington ter afirmado que não pode reconhecer a autonomia a Hong Kong, o que aviva receios de que a Casa Branca possa avançar com sanções a Pequim.



Entre os setores na Europa, o do retalho foi o que teve o melhor desempenho com um ganho de 2,67%, enquanto que o da banca caiu 0,19%.