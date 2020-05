Cortes de produção e aumento da procura dão ganhos de mais de 5% ao petróleo. Bolsas europeias sobem

17:18

Europa em leve alta a olhar para a reabertura das economias

As maioria das principais praças europeias conseguiram terminar o dia em alta, com o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região a valorizar 0,26% para os 340,57 pontos.



Entre os setores, o das telecomunicações destacou-se como o melhor desempenho do dia, com um ganho de 2,59% à boleia da Vodafone (+8%), que hoje reportou resultados operacionais acima do esperado. Na ponta oposta esteve o setor do imobiliário (-2,32%), com a britânica Hammerson a perder mais de 13%.



As bolsas no "velho continente" começaram o dia a negociar em queda, mas foram ganhando ânimo com o decorrer da sessão, animadas com a reabertura gradual das economias.



No entanto, esse mesmo desconfinamento está a deixar alguns investidores de pé atrás, com a hipótese de uma segunda vaga de contágio da covid-19.



Isto depois de o número de infetados ter voltado a aumentar na Coreia do Sul e ressurgido na chinesa Wuhan, onde o vírus teve origem, após ambas as localizações terem saído do isolamento, tal como as sociedades ocidentais estão agora a fazer.