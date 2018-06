Bons dados do mercado de trabalho sustentam Wall Street

As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, animadas pelos bons dados do emprego, conseguiram ofuscar os receios de uma guerra comercial. O alívio da crise política em Itália também ajudou, bem como o anúncio de Trump de que o encontro com o seu homólogo norte-coreano a 12 de Junho vai acontecer.