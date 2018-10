Bons resultados levam acções da Volkswagen a subir mais de 6%

As acções da Volkswagen subiram mais de 6% depois de a empresa ter surpreendido os investidores ao apresentar resultados mais fortes do que o previsto no terceiro trimestre e ao confirmar as metas para este ano. Isto apesar da entrada em vigor do novo sistema de medição de emissões WLTP, que vai penalizar as contas da fabricante automóvel.





As acções da empresa estão reagir positivamente a este resultado, subindo 4,31% para 142,80 euros. Mas já chegaram a avançar 6,21% para 145,40 euros durante a sessão. Contudo, o desempenho desde o início do ano continua a ser negativo: os títulos recuam cerca de 15%.





De acordo com o comunicado divulgado esta terça-feira, 30 de Outubro, a Volkswagen reportou um lucro operacional ajustado de 3,51 mil milhões de euros nos três meses até Setembro, acima da previsão média dos analistas consultados pela Reuters de 3,21 mil milhões de euros.



Já o lucro líquido subiu para 2,67 mil milhões de euros, face aos 990 milhões de euros registados no período homólogo, quando os resultados foram afectados pelos custos associados ao escândalo das emissões de gases. Isto ao mesmo tempo que as receitas cresceram para 55,20 mil milhões de euros, em comparação com 55 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado.





A empresa explica que os bons resultados contaram com o forte contributo da Porsche, já que o lucro operacional da unidade de luxo disparou 11% durante os primeiros nove meses do ano, à boleia dos novos modelos.





Além disso, a fabricante afirmou a meta para o retorno operacional sobre as vendas para este ano, excluindo itens extraordinários, o que animou os investidores. A Volkswagen projecta um retorno entre 6,5% e 7,5%, em comparação com uma margem de 7,4% no ano passado.

"O facto de a VW não ter de alterar a previsão faz com que pareça mais robusta em comparação com a maioria dos rivais, nomeadamente a Daimler e a BMW", afirmou Juergen Pieper, analista da Metzler.



Quanto às vendas de carros novos, a fabricante prevê um aumento moderado este ano, depois de ter vendido 10,74 milhões de veículos em 2017. Isto apesar do impacto do novo sistema de medição de emissões WLTP, que deve rondar os mil milhões de euros, de acordo com a Volkswagen.