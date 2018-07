Bons resultados na banca mantêm Wall Street em alta

As bolsas norte-americanas iniciaram a semana com tom positivo, apoiadas nos resultados acima do esperado que foram anunciados por dois dos maiores bancos do mundo.

O Dow Jones ganha 0,06% para 25.035,64 pontos e o Nasdaq soma 0,06% para 7.830,84 pontos.

Apesar de as variações serem ligeiras, esta é já a terceira sessão de ganhos em Wall Street, com as boas notícias dos resultados das empresas a compensarem os receios com os efeitos da guerra comercial.

Donald Trump esteve hoje reunido com Vladimir Putin, tendo declarado no final da reunião que o encontro foi um "bom começo" na melhoria das relações entre os Estados Unidos e a Rússia.

Na frente empresarial, o Bank of America sobe 1,61% depois de ter apresentado esta segunda-feira lucros de 6,8 mil milhões de dólares, uma melhoria de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Também no sector financeiro o BlackRock conseguiu igualmente anunciar resultados acima do estimado, mas as acções reagem de forma negativa (-1,52%).

Na Europa foi o Deutsche Bank que anunciou resultados bem acima do esperado, o que contribui para a evolução em alta do sector financeiro.

De acordo com um comunicado do Deutsche Bank, o banco terá registado um lucro antes de impostos de 700 milhões de euros e um resultado líquido de 400 milhões de euros. Números que de acordo com o Financial Times mais do que duplicam o previsto pelos analistas, que contavam com lucros antes de impostos de 321 milhões de euros e resultados líquidos de 159 milhões de euros.

A travar maiores ganhos nos índices está o sector energético, pressionado pela evolução dos preços do petróleo. Com o Brent em Londres a cair 2,5% para 73,43 dólares, as acções da Chevron e Exxon marcam perdas em redor de 1%.

A Arábia Saudita revelou estar disponível para fornecer crude extra a alguns dos principais clientes no âmbito do plano de aumento da produção. Perante os receios de que a guerra comercial provoque uma diminuição na procura de crude, os investidores aguardam por sinais da OPEP com vista a um aumento da produção capaz de compensar a redução na oferta provocada pelas sanções dos EUA ao Irão.