BP prevê que petróleo represente menos de metade do portefólio

"Queremos mudar o foco do petróleo para o gás natural", reconheceu Peter Mather, vice-presidente do BP Group, numa conferência realizada esta terça-feira, 10 de Julho, em Lisboa, onde a empresa apresentou as conclusões do seu relatório anual "Statistical Review of World Energy". Num painel para debater a transição energética, o responsável da petrolífera britânica adiantou que a companhia pretende aumentar a sua exposição ao gás natural, ao mesmo tempo que reduz o peso do crude, ainda que admita que não vai desistir do negócio do petróleo.



Peter Mather informou ainda que a companhia está consciente da transição na energia e não quer ficar para trás, tendo como objectivo baixar as emissões de carbono do seu negócio. Assim, a BP quer aumentar o seu negócio no segmento das energias renováveis e alternativas. O objectivo é modernizar a empresa.