BPI: a política é o assunto que comanda a análise económica

Política passou a ser "o nome do jogo" na avaliação económica, consideram os analistas do BPI na edição de Dezembro do seu boletim mensal de análise da conjuntura.

Em artigo intitulado 'Politics is the name of the game' (Política é o nome do jogo, na tradução à letra, significando que a política é agora a questão principal) desenvolveu-se que "a importância da política nas análises económicas ganhou uma relevância especial em 2016, graças ao resultado inesperado do referendo para o Brexit e à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA".

A vaga proteccionista nos EUA, as negociações de Bruxelas com Londres, por causa do 'Brexit', Roma, por causa do orçamento, e as eleições europeias de 2019 são alguns dos principais desafios no horizonte, resultantes da nova lógica ou por esta influenciados.