BPI antecipa subida de 9% nos lucros da Jerónimo Martins

O BPI antecipa que a Jerónimo Martins terá fechado o primeiro trimestre do ano com lucros de 84 milhões de euros, o que representa uma subida de 9% face aos 78 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Esta evolução terá sido sustentada sobretudo pelo crescimento na Polónia, onde as vendas comparáveis (LfL) terão aumentado 7,5%, segundo as estimativas relevadas esta terça-feira, 24 de Abril, numa nota a que o Negócios teve acesso. A empresa vai revelar as suas contas dos primeiros três meses do ano no próximo dia 26 de Abril, antes da abertura do mercado.

"No geral, a Jerónimo Martins deverá ter mantido uma boa dinâmica de vendas na Polónia. Espera-se que as vendas totais tenham crescido 14%, em termos homólogos", afirmam os analistas.

No que respeita à rentabilidade, os especialistas do BPI esperam que "as margens permaneçam estáveis", neste que terá sio um dos trimestres "mais difíceis em termos de margens", uma vez que a empresa acumula dois aumentos salariais, em Abril de 2017 e Janeiro de 2018.

"No futuro, o impacto da proibição de funcionar ao domingo, ou seja, quanto custará à empresa aumentar o tráfego na sexta-feira e no sábado para compensar a proibição, será fundamental para a rentabilidade", acrescentam.

No que respeita à actividade em Portugal, o BPI estima que o LfL tenha aumentado 4,5% no Pingo Doce e 3% na Recheio. "As unidades portuguesas da Jerónimo Martins devem apresentar um desempenho sólido, impulsionado pela forte evolução do consumo e o esperado efeito da Páscoa", resumem os analistas.

O BPI mantém a recomendação "neutral" para as acções e o preço-alvo de 17,20 euros, que tem implícito um potencial de valorização de 20,7% face à cotação actual (14,25 euros).

As acções da retalhista estão a subir 1,46% para 14,25 euros, reduzindo para 11,89% a queda acumulada desde o início do ano.

