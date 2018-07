BPI corta preço-alvo da Jerónimo Martins mas antecipa viragem positiva na Colômbia

Os analistas do BPI cortaram o preço-alvo para as acções da Jerónimo Martins em 2,3%, de 17,70 para 17,30 euros, para reflectir o cenário mais negativo para o euro/zloty e a desaceleração do crescimento das vendas comparáveis na Polónia, onde a retalhista tem a Biedronka.





Apesar da descida do target, a nova avaliação ainda traduz um potencial de subida de quase 31% aos títulos da Jerónimo Martins, tendo em conta a cotação actual (13,21 euros). A recomendação foi mantida em "comprar".