BPI corta-preço alvo da Navigator e Semapa e sobe o da Altri

Com as novas avaliações, a Semapa é a cotada do sector do papel com maior potencial de subida para os analistas do BPI CaixaBank.

O BPI CaixaBank actualizou esta quinta-feira, 4 de Outubro, as suas avaliações para as cotadas portuguesas do sector da pasta e do papel, tendo reduzido o preço-alvo das acções da Navigator e Semapa e aumentado o da Altri.





O "target" da Navigator foi cortado de 5,60 para 5,20 euros, enquanto a recomendação passou de "neutral" para "comprar". Tendo em conta a cotação actual dos títulos (4,288 euros), a nova avaliação do BPI implica um potencial de valorização de 21,3%.