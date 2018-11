BPI estima que compra do Eurobank terá impacto de 4 a 5% nos lucros do BCP

Os analistas do BPI/CaixaBank estimam que a compra do Eurobank pelo Bank Millennium, detido maioritariamente pelo BCP, terá um impacto positivo de 4 a 5% nos lucros da instituição liderada por Miguel Maya no médio prazo.





Segundo o BCP, a transacção, que deverá estar concluída no segundo trimestre do próximo ano, estará reflectida nos resultados do banco a partir de 2020, incluindo custos de integração.





Quanto ao impacto esperado de -40 pontos base no rácio CET1, este é, na opinião dos analistas do BPI, "gerível".





"No geral, estimamos que o potencial acréscimo nos lucros por acção do BCP seja de 4 a 5% no médio prazo, enquanto o impacto negativo de -40 pontos no CET1 parece gerível, na nossa opinião", adianta o BPI, numa nota de análise divulgada esta segunda-feira.





Os analistas acrescentam que o BCP está a aumentar a capacidade de geração de resultados do grupo e a consolidar a sua posição no mercado polaco com um "impacto gerível ao nível do rácio de capital, ao mesmo tempo que o retorno sobre o investimento deste negócio parece interessante", concluem os analistas.





O BCP anunciou esta manhã que o Bank Millennium chegou a acordo para comprar ao Société Générale a sua unidade na Polónia, o Eurobank, por 1.833 milhões de zlotys (cerca de 428 milhões de euros), um negócio que está sujeito a autorizações regulamentares, e que deverá estar concluído no segundo trimestre de 2019.





As acções do BCP estão a subir pela sexta sessão consecutiva, a mais longa série de ganhos desde Julho. Sobem 0,58% para 24,42 cêntimos, elevando para 12,5% a valorização acumulada desde a segunda-feira da semana passada.





Os títulos do banco liderado por Miguel Maya têm beneficiado da estimativa do BPI de que os seus lucros terão subido para 93 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, o que compara com os 43 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.





O banco apresenta as suas contas esta quinta-feira, 8 de Novembro, após o fecho do mercado.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.