BPI ganha mais de 7% após passar de prejuízos a lucros

O BPI está a beneficiar dos resultados positivos apresentados na passada sexta-feira, tendo iniciado a sessão desta segunda-feira, 23 de Abril, a negociar em forte alta. O banco presidido por Pablo Forero segue nesta altura a ganhar 7,16% para 1,228 euros, depois de já ter chegado a somar acima de 8% para 1,24 euros por acção, um máximo desde 16 de Fevereiro.





Este início de semana está também a ser marcado por grande liquidez na negociação dos títulos accionistas da instituição, uma vez que, em aproximadamente uma hora, já trocaram de mãos mais de 61 mil títulos, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses que se fixa em menos de 122 mil. Na última sexta-feira, por exemplo, foram negociadas pouco mais de 43 mil acções do banco.