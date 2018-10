BPI: Leslie pode cortar 0,5% das receitas e EBITDA da Navigator em 2018

Os analistas do BPI adiantam que o impacto do encerramento da fábrica da Figueira da Foz representa 0,5% das receitas e EBITDA estimados para a Navigator em 2018.

Os analistas do BPI/CaixaBank antecipam que a tempestade Leslie, que obrigou ao encerramento da fábrica da Navigator na Figueira da Foz, poderá reduzir em 0,5% as receitas e EBITDA da empresa em 2018.

Este domingo, a Navigator informou que a passagem da tempestade provocou "danos patrimoniais" na fábrica da Figueira da Foz, o que ditou a suspensão da actividade daquela unidade.





"Neste momento a fábrica encontra-se sem fornecimento de água, electricidade e telecomunicações, havendo uma estimativa inicial de que a laboração possa ser retomada dentro de uma semana", concretizou a empresa num comunicado enviado à CMVM, onde antecipa que a paragem "constitua uma perda de produção de cerca de 6 mil toneladas de pasta e 10 mil toneladas de papel".





O BPI detalha que estas 10 mil toneladas representam 0,6% das suas estimativas para a produção de papel UWF da Navigator, este ano, pelo que o impacto da tempestade deverá corresponder a 0,5% das receitas e do EBITDA.