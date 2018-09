BPI mantém Jerónimo Martins e Nos na lista das acções preferidas

O BPI actualizou a lista das suas cotadas preferidas. As mudanças implicaram a saída de duas empresas espanholas e a entrada de outras duas do país vizinho. Uma delas com relações a Portugal. A Vidrala, que comprou a portuguesa Santos Barosa no ano passado, integra agora a lista das cotadas de eleição do BPI.

No que toca a cotadas portuguesas, mantêm-se na lista a Jerónimo Martins e a Nos. A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos continua a beneficiar do mercado polaco, com o BPI a prever que as vendas comparáveis neste mercado acelerem no terceiro trimestre do ano, ao mesmo tempo que as margens deverão aumentar. Além disso, as perdas na Colômbia "começaram a diminuir no segundo trimestre e esta tendência deve manter-se no segundo semestre e em 2019", acreditam os analistas do BPI.

O banco de investimento tem uma avaliação de 17,10 euros da Jerónimo Martins, o que confere às acções um potencial de valorização de 30,8% face à actual cotação (13,075 euros).

Quanto à Nos, o BPI salienta o "perfil superior de ‘cash flow’ nos próximos anos, que será apoiado por uma expansão de 5,7 pontos percentuais da margem de ‘cash flow’ operacional até 2021". Por outro lado, os "níveis baixos de alavancagem", conjugados com uma "forte geração de ‘cash flow’" deverão permitir que a Nos apresente um "dividend yield" de um dígito alto. O último dividendo pago pela Nos foi de 0,30 euros, o que representou uma rendibilidade de 6,2%, tendo um dos "dividend yields" mais elevado na bolsa nacional.

O BPI tem um preço-alvo de 6,25 euros para a Nos, o que confere às acções da empresa liderada por Miguel Almeida um potencial de valorização 22,9% face à actual cotação (5,085 euros).

Tanto a Jerónimo Martins como a Nos passaram a integrar a lista das cotadas favoritas do BPI em Junho. Desde então, a retalhista teve um desempenho negativo, enquanto a Nos contrariou e subiu.





