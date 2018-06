BPI prevê que BCP só pague dividendos em 2020

O segundo maior accionista do BCP tem reiterado o pedido de pagamento de dividendos por parte do banco. A instituição chegou mesmo a traçar cenários, sendo que na melhor expectativa aponta para distribuição de dividendos em 2019. O BPI acredita que isto só deverá acontecer um ano depois.

Bruno Simão/Negócios

O presidente do conselho de administração da Sonangol, o segundo maior accionista do BCP, afirmou na segunda-feira, 18 de Junho, que a participação no banco português Millenium BCP "é um investimento que está a dar certo". Carlos Saturnino recordou que em 2017 o banco apresentou resultados positivos de mais de 180 milhões de euros, segundo a Lusa. E reiterou uma mensagem que enviada no final de Maio: a Sonangol quer receber dividendos.

"A ideia é que até agora o banco sempre gerou dinheiro, felizmente, mas gerou dinheiro para o crescimento interno da organização, a partir de agora o que queremos é que o dinheiro que seja gerado seja muito maior para poder distribuir dividendos aos seus accionistas", frisou, citado pela agência de informação portuguesa.

O BPI acredita que o BCP só deverá distribuir dividendos em 2020, referente ao exercício de 2019. Ainda que, em termos de resultados, as estimativas do banco de investimento estejam alinhadas com as da Sonangol.

"Carlos Saturnino disse que o BCP deve apresentar resultados acima de 300 milhões de euros este ano, o que está em linha com as nossas estimativas" que apontam para 356 milhões de euros, bem como com o consenso do mercado (346 milhões de euros), salienta o BPI numa nota a que o Negócios teve acesso.

"As nossas previsões e as do consenso [do mercado] também estão alinhadas com a visão de Carlos Saturnino" que aponta para que o BCP "eventualmente atinja um resultado líquido acima de 500 milhões de euros". O BPI considera que esta meta será alcançada em 2020, altura e que, segundo esta casa de investimento, o banco liderado por Nuno Amado deverá reportar um lucro de 566 milhões de euros.

No que respeita à distribuição de lucros, "esperamos que o BCP pague dividendos relativos aos resultados de 2019".

O BCP já reiterou a intenção de distribuir dividendos no próximo ano. Nuno Amado não traçou propriamente este objectivo, mas admitiu ser possível realizar este pagamento.

A última vez que o BCP distribuiu dividendos foi em 2010, antes do intensificar da crise financeira que deu origem à vinda da troika para Portugal. Na altura o banco pagou 8,5 cêntimos por acção, um valor ajustado aos aumentos de capital que a instituição financeira realizou desde então. No ano seguinte, já não houve lugar à distribuição de dividendos, ainda que os accionistas do banco tenham sido remunerados com acções.

