BPI reduz estimativas de lucros da JM e volta a cortar preço-alvo

Os analistas do BPI voltaram a cortar o preço-alvo para as acções da Jerónimo Martins, depois de terem revisto em baixa as estimativas para os lucros, cash-flow e crescimento das vendas comparáveis na Polónia.





O "target" para as acções foi reduzido de 17,30 para 17,10 euros, o que, ainda assim, traduz um potencial de valorização de 34%, tendo em conta a cotação actual (12,76 euros). A recomendação foi mantida em "comprar".