Braço financeiro da Generali mantém força em Portugal

A Generali Investments diz que está a ter saídas menos expressivas do que seria esperado no momento do mercado e apresenta novo parceiro.

Braço financeiro da Generali mantém força em Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Braço financeiro da Generali mantém força em Portugal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar