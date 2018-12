Brexit atirou Wall Street para mínimos de oito meses mas tecnológicas devolveram fôlego

O Dow Jones fechou a somar 0,13% para 24.421,77 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,18% para 2.637,72 pontos.

O S&P 500 chegou a estar a cair para mínimos de oito meses, a quebrar 1,9%, mas ao final do dia conseguiu retomar, a par com os seus principais congéneres.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,74% para 7.020,52 pontos.

As bolsas estavam a negociar no vermelho, perto do final da sessão, quando começaram a ser contagiadas pelo impulso do Nasdaq, à conta da subida das tecnológicas de peso, como a Microsoft e Facebook.

O anúncio da primeira-ministra britânica, Theresa May, a confirmar que a votação do acordo sobre o Brexit no parlamento britânico não iria realizar-se pesou fortemente no sentimento dos investidores – e nos EUA não foi excepção.

O S&P 500 chegou a estar a negociar em mínimos de oito meses, isto depois de na semana passada ter registado a pior semana desde Março.

Também os receios em torno da solidez da economia chinesa, a par com as tensões comerciais Washington-Pequim, estiveram a pressionar, sobretudo o sector automóvel.

No entanto, as tecnologias acabaram por ter mais peso na tendência e permitiram que o Dow e o S&P 500 chegassem à tona, tendo o Nasdaq sido o que mais fortaleceu.