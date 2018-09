Bruxaria mexeu com Wall Street e só o Dow Jones resistiu. Mas houve uns pozinhos das tecnologias

O Dow Jones fechou a somar 0,32% para 26.743,50,70 pontos, depois de a meio da sessão ter marcado um novo máximo histórico nos 26.769,16 pontos.

Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,04% para 2.929,67 pontos, tendo igualmente estabelecido um novo recorde na negociação intradiária – nos 2.940,91 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite também não manteve a tendência de subida da abertura e terminou a recuar 0,51% para 7.986,95 pontos.

As bolsas norte-americanas abriram a ser sustentadas sobretudo pelos títulos da energia, em dia de subida dos preços do petróleo, mas depois as cotações do "outro negro" caíram e as cotadas do sector perderam fôlego.

Mas foram as tecnológicas que tiveram o maior peso na quebra de hoje, o que levou a que o Nasdaq fechasse no vermelho.

A Apple, Amazon e Facebook estiveram entre os títulos que mais terreno cederam, dada a preocupação em torno das tarifas alfandegárias. As bolsas têm gravitado grandemente em torno dos conflitos comerciais, designadamente entre Washington e Pequim, sendo que os títulos mais sensíveis a uma guerra comercial acabam por ser os mais pressionados.

Mas houve outro factor que levou a uma maior volatilidade no final da sessão. É que hoje foi dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico. E quádrupla porque se deu o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.

O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" corresponde a um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.