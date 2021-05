"Buyback bonanza". Ritmo de compras de ações próprias nos EUA é o maior dos últimos 20 anos

Société Générale, também citado pelo mesmo jornal.

A compra de ações próprias é uma outra forma de remunerar os acionistas das empresas, sendo um movimento bastante usual nos EUA. Isto faz com que o número de títulos disponíveis diminua e, dada a queda da oferta, o preço das ações detidas tende a valorizar.



Esta opção pode fazer com que a volatilidade da cotação da empresa diminua, o que a torna mais atrativa do ponto de vista do vendedor. Em muitos países, esta é a opção mais vantajosa para o acionista, em termos fiscais, quando a taxa de tributação sobre as mais-valias é menor do que a que incide sobre os dividendos.



Outras formas de remunerar os acionistas são a distribuição de dividendos em dinheiro, a mais usual, ou em espécie, oferecendo novas ações da própria empresa.

As empresas cotadas nos EUA estão a bater recordes no que à compra de ações próprias diz respeito, numa altura em que o dinheiro usado para este tipo de movimento até abril deste ano é o mais elevado dos últimos vinte anos, levando a cotação em bolsa a subir, de acordo com os dados do Goldman Sachs, citados pelo Financial Times.Segundo o banco norte-americano, as empresas do país gastaram 484 mil milhões de dólares a comprar as suas próprias ações, nos primeiros quatro meses deste ano, o que representa o valor mais elevado das últimas duas décadas, salienta.Os números apontam para uma aceleração deste tipo de operação, que já teve início no final do ano passado, quando a pandemia levou as empresas de Wall Street a deixarem algum dinheiro de parte, caso se viesse a registar um período "negro" longo em bolsa que, até ver, ainda não se registou.Desde o final do ano passado, a compra de ações próprias escalou 25%, naquilo a que os analistas do Goldman Sachs apelidam de "buyback bonanza". Na Europa é provável que venha a acontecer o mesmo, apesar de o ritmo se prever mais lento, diz o banco francês