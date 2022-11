Caixa vai investir 790 mil euros para afastar pequenos acionistas do banco de investimento

A Caixa Geral de Depósitos vai investir 790 mil euros para passar a dominar a totalidade do capital do banco de investimento. O grupo lançou esta sexta-feira uma oferta de aquisição pela participação de 0,23% do capital do Caixa Banco de Investimento (CaixaBI), que não detém atualmente e que estão dispersos por pequenos acionistas.Através da Caixa – Participações, o grupo liderado por Paulo Macedo é atualmente titular de ações representativas de 99,77% do capital social do CaixaBI. Agora comunicou ao mercado "o lançamento de uma oferta de aquisição tendente ao domínio total e a aquisição potestativa" das restantes 182.901 ações, representativas de 0,23%.A contrapartida em dinheiro oferecida é de 4,32 euros por ação, o que representa um valor total de 790.132,32 euros. O período da oferta decorre até às 15:00 horas do dia 9 de dezembro, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo deste prazo."Os detentores de ações que desejem aceitar a oferta deverão transmitir as ordens de transferência diretamente aos intermediários financeiros junto dos quais se encontram abertas as respetivas contas de registo e depósito de valores mobiliários", explica o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.Caso a oferta não permita à Caixa-Participações adquirir, no fim do período destinado à operação, a totalidade das ações em virtude de não ter sido aceite pelos destinatários, "a Caixa-Participações exercerá o seu direito potestativo de aquisição das ações remanescentes e adquirirá as ações dos acionistas que não aceitaram a oferta", acrescenta.