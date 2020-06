CaixaBank BPI: Altri é a empresa ibérica mais atrativa do setor

Altri pagou um dividendo de 30 cêntimos por ação , referente ao exercício do ano anterior, com a distribuição de 61,53 milhões de euros pelos acionistas.Na nota, o CaixaBank refere que os preços da pasta de papel estão estáveis nos 680 dólares por tonelada, apesar de o anúncio de redução de 30 dólares por tonelada entre abril e maio, na Europa e na Ásia. Com a impressão a manter-se em níveis baixos até, pelo menos, setembro, os analistas não esperam uma subida de preços durante o período do verão.Assim, as empresas do setor enfrentam um vários riscos e o mercado deverá ser "uma fonte de volatilidade" nos próximos meses, acrescentam. Daí que os analistas tenham decidido cortar o preço-alvo de todas as empresas do setor. No caso da Altri, esse corte foi de 8,15 euros para os 7,30 euros por ação, o que confere ainda um retorno potencial de 39% para a cotada portuguesa, tendo em conta o valor de fecho da sessão de ontem.No caso da Navigator, os analistas cortaram o preço-alvo de 5,10 euros para os 3,70 euros por ação - dando um retorno potencial de 27,45%. Já a Semapa, dona da Navigator e também da cimenteira Secil, viu o seu preço-alvo sofrer uma redução de 25,10 euros para 18,80 euros (tem margem para valorizar 33%).No início deste mês, também o