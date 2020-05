exposição a créditos tóxicos ou non performing exposures] a cair 6% em termos trimestrais. Esperamos que os ganhos sejam penalizados pelas provisões cautelares provocadas pela covid-19"."Cortamos os EPS [earnings per share] no período entre 2020-24 numa média de 53% devido: a menores NII [resultados líquidos através de juros] na compressão das margens, menor lucro com portefólio de obrigações em Portugal e menores taxas de juro na Polónia; menores comissões, penalizadas pela volatilidade do mercado e níveis de atividade menores; e provisões mais elevadas, particularmente entre 2020-21", pode ler-se na nota do banco.No início desta semana, o Bank Millennium , instituição financeira polaca detida em 51% pelo Banco Comercial Português, anunciou que obteve um resultado líquido de 18,1 milhões de zlótis (4 milhões de euros) nos primeiro três meses do ano, o que representou uma queda de 89% face ao período homólogo.Os analistas sugerem ainda dois cenários para a prestação das ações do BCP. No cenário mais pessimista, as ações podem cair para os 5 cêntimos, o que representaria um mínimo histórico. No quadro mais otimista, a cotação do banco pode subir para os 16 cêntimos por ação.Hoje, as ações do banco acompanham o cenário do setor na Europa e desvalorizam 1,73% para os 9,09 cêntimos. Foram negociadas 23.721.605 ações até ao momento, que compara com a liquidez média diária dos últimos seis meses fixada nos 52.846.018 milhões.Para além da nota do CaixaBank BPI, existiram outros dois bancos a pronunciarem-se sobre as estimativas para o BCP. O espanhol BBVA, que manteve a recomendação e o preço-alvo inalterados (23 cêntimos por ação), e a JB Capital Markets que manteve a recomendação em "Comprar", mas cortou o preço-alvo de 27 cêntimos para os 15 cêntimos por ação.No total, o banco liderado por Miguel Maya tem cinco notas a recomendar "Comprar", cinco a aconselhar "Manter" e uma a dizer que o melhor será "Vender" títulos do BCP.