O Banco Comercial Português registou um "bom primeiro trimestre" no que diz respeito à redução dos ativos problemáticos e custos e os lucros ficaram acima das estimativas, mas as previsões para os lucros por ação do banco devem ser revistas em baixa pelos analistas, refere o CaixaBank BPI.

O BCP obteve lucros de 35,3 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Um valor que representa uma queda em relação aos 153,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado. Para este resultado contribuiu a constituição de 79 milhões em provisões para responder à pandemia.

Numa nota onde analisa os resultados do banco liderada por Miguel Maya, o CaixaBank BPI realça pela positiva a descida do NPA (non performing assets - NPA) e do NPE (non performing exposure).

O NPE, que mede os ativos problemáticos de crédito e imobiliário, baixou 7% no primeiro trimestre face ao trimestre anterior e superou as estimativas do CaixaBank. Na atividade em Portugal a redução foi de 10%, motivada sobretudo pela venda de ativos no valor de 388 milhões de euros.

No que diz respeito às provisões, aumentaram 94% em termos homólogos, ficando abaixo do estimado pelo CaixaBank BPI mas em linha com o consensus do mercado. O banco registou provisões de 60 milhões de euros para fazer face ao impacto da covid-19 em Portugal, quando o CaixaBank BPI estimava 68 milhões.

Ao nível dos custos o BCP também conseguiu um desempenho "superior ao esperado", com uma redução de homóloga de 1% em Portugal e um aumento de 25% na Polónia devido à integração do Eurobank.

No que diz respeito aos resultados líquidos, o CaixaBank estimava um valor inferior (23 milhões de euros), mas a média das estimativas apontava para valores mais elevados (38 milhões de euros).

Apesar da análise maioritariamente positiva aos resultados, o CaixaBank estima que estes motivem uma redução nas estimativas do mercado para os lucros por ação do BCP este ano e 2021.

O CaixaBank assinala que já tem previsões bem inferiores ao consensus para os lucros do BCP em 2020 e 2021, situando-se 71% e 50% abaixo da estimativa média dos analistas. Ao nível das provisões, as estimativas do CaixaBank são cerca de 20% superiores à media.

O CaixaBank tem uma recomendação de "neutral" para as ações do BCP, com um preço-alvo de 11 cêntimos.

As ações do banco estão a cair 1,31% para 9,05 cêntimos.