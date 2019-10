CaixaBank BPI: CTT terão tido o melhor trimestre em mais de dois anos

Os CTT terão fechado o terceiro trimestre do ano com um lucro de 13 milhões de euros, de acordo com as estimativas de resultados do CaixaBank BPI. A confirmar-se, este será o melhor trimestre para a empresa de correios desde 2017.

Os CTT vão revelar os seus resultados do terceiro trimestre na próxima quarta-feira, 30 de outubro, e o CaixaBank BPI prevê que a empresa reporte um lucro de 13 milhões de euros, referente ao período entre julho e setembro. Há um ano os CTT fecharam o trimestre com um resultado líquido inferior a quatro milhões.

A confirmar-se esta previsão, este será o melhor trimestre, em termos de lucros, desde o segundo trimestre de 2017.

No acumulado do primeiro semestre do ano, os CTT registaram um lucro de nove milhões de euros.

O CaixaBank BPI prevê ainda que as receitas da empresa liderada por João Bento tenham aumentado 3% para 175 milhões de euros nos três meses em análise. Já o EBITDA terá subido em 31% para 25 milhões.



2019 está assim a ser marcado por uma recuperação financeira da empresa liderada por João Bento desde maio, substituindo Francisco de Lacerda à frente dos CTT.



O primeiro semestre já tinha sido marcado por uma melhoria dos resultados, mantendo-se assim a rota. Isto depois de nos últimos anos a empresa ter sentido uma deterioração dos seus indicadores, revisto em baixa as suas previsões e lançado um plano de reestruturação como resposta.



Esta recuperação financeira está a ser refletida em bolsa. Apesar de as ações continuarem a acumular uma queda superior a 9% desde o início do ano, o mês de outubro está a ser marcado por ganhos expressivos, com os títulos dos CTT a acumularem uma subida superior a 25%.