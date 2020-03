Caixabank BPI: Sonae Sierra fecha parceria "positiva" e deve distribuir "dividendo relevante"

A Sonae Sierra anunciou, este sábado, que criou uma joint-venture com a APG, a Allianz e a Elo, composta por seis centros comerciais de referência na Ibéria. Este negócio é visto pelos analistas do Caixabank BPI como "positivo" e os mesmos acreditam que a Sonae Sierra estará em condições de pagar um "dividendo relevante" em 2020, na linha do que se verificou em 2019.





A parceria, designada Sonae Prime, tem um valor bruto dos ativos de 1,8 mil milhões de euros e resulta num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e APG, as quais abdicaram de 50% da sua posição no portefólio a favor da Allianz e Elo.