CaixaBI aponta para lucros da Galp já com três dígitos no primeiro trimestre

A Galp Energia deverá ter registado lucros de 103 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 3,6% face aos 99 milhões do período homólogo do ano passado, segundo o CaixaBI. Já os analistas do BPI apontam para um resultado líquido de 132 milhões.

O resultado líquido RCA – 'replacement cost' ajustado, que exclui eventos não recorrentes e efeito de 'stock' – da Galp Energia deverá ter ascendido a 103 milhões de euros, segundo as estimativas dos analistas do CaixaBI, que são inferiores aos 130 milhões do consenso de mercado.

A confirmar-se a projecção do CaixaBI, divulgada numa nota de análise, esse valor representará um aumento de 3,6% dos lucros, contra 99 milhões no mesmo período do ano passado.

A Galp, recorde-se, apresenta as suas contas trimestrais já na próxima sexta-feira, 27 de Abril, antes da abertura da sessão.

Já o EBITDA RCA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, numa base ‘replacement cost’ ajustado) deverá, segundo o CaixaBI, fixar-se em 447 milhões de euros, mais 6,7% do que entre Janeiro e Março de 2017. Também nesta rubrica os analistas do braço de "research" da CGD são menos optimistas do que o consenso de mercado, que aponta para 472 milhões de euros.

O CaixaBI estima ainda que as margens de refinação deverão ser menores do que há um ano, ao passo que a produção de petróleo deverá ter aumentado.

No passado dia 13, a Galp divulgou os dados do "trading update", referindo que a sua produção petrolífera registou um incremento de 18% no primeiro trimestre para 104,1 mil barris de petróleo por dia.

Ao contrário da área de exploração e produção, o segmento de refinação e distribuição foi de quebras para a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, segundo o "trading update", o que vai ao encontro das contas do CaixaBI.

Os analistas do CaixaBI atribuem uma recomendação de "neutral" às acções da Galp e um preço-alvo de 14,60 euros – o que lhes confere um potencial de subida de 20,6% face ao valor de fecho desta segunda-feira (16,245 euros).



BPI mais optimista

Já as estimativas do BPI para os resultados da Galp apontam para lucros de 132 milhões de euros, mais 33% do que nos primeiros três meses do ano passado.

Quanto ao EBITDA, os analistas do BPI esperam um valor de 278 milhões de euros, mais 26% do que um ano antes.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.