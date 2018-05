CaixaBI melhora estimativas para o preço da pasta e sobe “target” da Navigator para 5,10 euros

Apesar das fortes subidas recentes do preço da pasta, os analistas do CaixaBI não antecipam uma correcção significativa. Prevêem aumentos entre 14% e 16% nos próximos três anos.

O CaixaBI melhorou o preço-alvo para as acções da Navigator na sequência da revisão em alta das suas estimativas para o preço da pasta nos próximos três anos. O "target" aumentou de 4,90 euros para 5,10 euros, enquanto a recomendação passou de "comprar" a "neutral".

A nova avaliação traduz um potencial de valorização de 2,7% tendo em consideração a cotação actual (4,966 euros).

Numa nota de análise, a que o Negócios teve acesso, os analistas do CaixaBI destacam que, nos últimos trimestres, o mercado de pasta "registou uma das melhores performances em histórico", com os preços da pasta branqueada a chegarem a patamares acima dos 1.000 dólares por tonelada.

Apesar do aumento da capacidade em mercado em 2017-2018, e mesmo com a oferta a exceder a procura este ano, o CaixaBI não antecipa que os preços da pasta possam corrigir significativamente.

"Desta forma, actualizámos a nossa curva de preços de pasta e de papel para melhor reflectir as actuais condições de mercado", referem na nota de análise. "Aumentámos as estimativas de preços de pasta em 15% em 2018, 14% em 2019 e 16% em 2020, corrigindo também a curva de preços no papel".

Na passada quinta-feira, a Navigator anunciou que fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 53,2 milhões de euros, um crescimento de 49,7% face ao mesmo período do ano passado.

As acções da Navigator estão a descer 0,08% para 4,966 euros, acumulando, porém, uma valorização de 16,89% desde o início do ano.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.