Veja os dias em que as cotadas portuguesas apresentam os resultados do primeiro semestre. Mais de metade das empresas do PSI-20 divulga os resultados na última semana de Julho.

A época de apresentação de resultados das cotadas portuguesas arranca já esta sexta-feira, 20 de Julho, e acelera em força na próxima semana.



A Glintt dá hoje o pontapé de saída e a Nos será a primeira cotada do PSI-20 a mostrar os números do primeiro semestre. Os resultados da empresa de telecomunicações serão revelados na segunda-feira e no dia seguinte será a vez do BPI e da Impresa.





Os restantes dias da semana serão frenéticos, com as maiores cotadas da praça portuguesa (como o BCP, EDP e Jerónimo Martins) a revelarem as contas.





No total, são 16 as cotadas portuguesas que têm a data de apresentação de resultados agendada para a próxima semana. 10 delas integram o PSI-20, pelo que mais de metada das empresa do índice escolheu a próxima semana para apresentar contas.





Veja todas as datas no calendário em baixo.