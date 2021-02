Carros desportivos da Porsche podem acelerar até à bolsa

A Volkswagen está a considerar lançar em bolsa a unidade de carros desportivos da marca Porsche, numa operação que, de acordo com a Bloomberg, poderá encaixar uma "quantidade significativa" de dinheiro.





O segundo maior fabricante automóvel do mundo, a Volkswagen, está a considerar uma oferta pública inicial para a Porsche e poderá utilizar o valor angariado para investir em aquisições ou tecnologia, de acordo com fontes próximas desta matéria, mas que preferiram não ser identificadas.





Esta entrada em bolsa poderá acontecer no próximo ano, apesar de não existir ainda um calendário fixo. Mais certo é que a Volkswagen pretende manter uma fatia maioritária do capital caso siga por este caminho.





As suspeitas já haviam sido lançadas pelo próprio CEO da Volkswagen, Herbert Diess, quando abordou, numa entrevista à Bloomberg News no mês passado, a forma como marcas como a Tesla e outros fabricantes de veículos elétricos estão a capitalizar o otimismo em relação às suas perspetivas de crescimento.





Em oposição, os investidores não têm parecido tão otimistas quanto a marcas como a Volkswagen, que necessita de largos volumes de investimento para acelerar na mesma direção, da mobilidade limpa. Esta quinta-feira, as ações da Volkswagen estão a subir mais de 2% e já chegaram a valorizar 3,23%para os 188,40 euros, mas terminaram 2020 com uma quebra de 1,82% que contrasta com a subida de quase 25% do ano anterior. Já desde janeiro conta uma valorização de 9,23%. A Tesla sobe 11,09% desde janeiro mas no ano passado disparou quase 750%.





Esta operação terá como consequência reverter, em parte, a aquisição concluída em 2012, quando a Volkswagen comprou uma fatia de 50,1% do negócio automóvel da Porsche por 4,46 mil milhões de euros.