Carteira clássica de investimento nos EUA tem pior mês desde março de 2020

O índice Bloomberg 60/40 perdeu 4,2% em janeiro, refletindo quedas de 5,6% nas ações de empresas com elevado valor de mercado (large caps) e de 2,2% no índice agregado da Bloomberg para as obrigações soberanas dos EUA. É o pior desempenho desde o tombo de 7,7% em março de 2020, quando as ordens de confinamento trazidas pela pandemia empurraram a economia norte-americana para uma recessão.

