Carvão alcança os 100 dólares e aumenta preço da energia na Europa

O carvão atingiu os 100 dólares por tonelada na Europa pela primeira vez em mais de cinco anos. Esta subida tem uma consequência: vai aumentar o preço da energia na região, uma vez que o Velho Continente mantém uma elevada dependência da matéria-prima para gerar electricidade.



"Há muitos indicadores de que os preços da energia vão continuar a subir", afirmou Tomasz Slezak, que faz parte do conselho de administração da ArcelorMittal, à Bloomberg. "Somos um dos maiores consumidores de energia (…) estamos preocupados com o aumento dos preços e não escondemos que isso é um problema", salientou Slezak.

Os ganhos nos contratos de carvão têm provocado um aumento dos preços da energia na Europa desde Março. Isto ao mesmo tempo que os custos das licenças de emissão de dióxido de carbono tocaram o nível mais elevado numa década, o que faz com que seja mais caro usar combustíveis poluentes como é o caso do carvão.

"Apesar do aumento significativo dos preços das licenças de emissão de dióxido de carbono nos últimos meses, o carvão está a tornar-se num recurso energético muito competitivo porque o preço do gás disparou", referiu Shane Stephan, CEO da New Hope Corp, uma mineira de carvão australiana.

Esta subida dos preços acontece apesar dos esforços dos governos europeus para inverter esta tendência. A Europa continua a ser um consumidor importante de carvão - corresponde a 9% da procura global - dependendo da matéria-prima para gerar mais de um quarto da electricidade, de acordo com a Agência Internacional de Energia.