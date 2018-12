"Caso Huawei" reduz sombra sobre acordo China-EUA. Wall Street sobe

Há menos uma divergência a travar o consenso no acordo comercial entre os Estados Unidos e a China: o pedido de fiança da CFO da Huawei foi ouvido e Trump revela-se atento e pronto para mais concessões neste âmbito. Wall Street abre no verde.

A bolsa nova-iorquina abriu em alta, numa altura em que os desenvolvimentos em torno da detenção da chefe financeira da Huawei reforçam o optimismo quanto aos progressos no acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.





Esta terça-feira, a justiça canadiana concordou que a CFO da Huawei fosse libertada sob fiança, quando esta se encontrava detida por ordem dos Estados Unidos. Paralelamente, Donald Trump confirmou que este não seria um motivo de atrito nas negociações comerciais com a China, ao afirmar que poderia vir a intervir neste caso, "se necessário", de forma a beneficiar as conversações com Pequim.





O industrial Dow Jones avança 1,19% para os 24.600,31 pontos, o tecnológico Nasdaq sobe 1,37% para os 7.128,14 pontos e o generalista S&P 500 valoriza 1,14% para os 2.666,84 pontos.