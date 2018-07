Centeno: Emissão de dívida na China está em “fase final de execução”

Portugal deverá concluir a primeira emissão de dívida na China brevemente, de acordo com o ministro das Finanças.

O ministro das Finanças afirmou aos deputados que o país está prestes a realizar uma emissão de dívida em yuan (moeda chinesa).



"A emissão de obrigações panda está numa fase final de execução", revelou o ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento, esta quarta-feira, 11 de Julho.

Quase um ano depois de ter sido noticiado que Portugal já tinha recebido autorização do banco central chinês para realizar a primeira emissão de dívida no mercado chinês com "obrigações Panda", o ministro das Finanças revela que estará para breve.



Em Setembro, a Reuters revelou que Portugal tinha recebido autorização para emitir o equivalente a 380 milhões de euros. Na altura, a meta era que a emissão decorresse até ao final do ano, mas a operação foi adiada para 2018.

De acordo com a informação divulgada na altura, a emissão será feita no mercado interbancário de obrigações, tendo uma maturidade de até cinco anos. A concretizar-se, será o primeiro passo do país num mercado avaliado em 9,5 biliões de dólares (quase 8 biliões de euros).



(notícia em actualização)